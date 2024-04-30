Суд ООН відхилив позов проти Німеччини у справі про геноцид у секторі Гази

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Herman / Flickr

Міжнародний суд у Гаазі відхилив позов Нікарагуа про геноцид, поданий проти Німеччини.

Рішення опубліковане на сайті суду.

У позові Нікарагуа наполягала, що Німеччина, надаючи Ізраїлю політичну, фінансову і військову підтримку, «сприяє скоєнню геноциду та не виконує своє зобовʼязання робити все можливе для недопущення геноциду».

Нікарагуа вимагала заборони Берліну надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю.

Однак суд вирішив не вживати ніяких надзвичайних заходів, щоб обмежити Німеччину в наданні зброї та іншої допомоги Ізраїлю.