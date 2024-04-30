Суд ООН відхилив позов проти Німеччини у справі про геноцид у секторі Гази
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Herman / Flickr
Міжнародний суд у Гаазі відхилив позов Нікарагуа про геноцид, поданий проти Німеччини.
Рішення опубліковане на сайті суду.
У позові Нікарагуа наполягала, що Німеччина, надаючи Ізраїлю політичну, фінансову і військову підтримку, «сприяє скоєнню геноциду та не виконує своє зобовʼязання робити все можливе для недопущення геноциду».
Нікарагуа вимагала заборони Берліну надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю.
Однак суд вирішив не вживати ніяких надзвичайних заходів, щоб обмежити Німеччину в наданні зброї та іншої допомоги Ізраїлю.
- Це вже не перша скарга до МС ООН, повʼязана з війною на Близькому Сході. Раніше ПАР подала скаргу на Ізраїль, звинувачуючи його в геноциді проти палестинського населення. До скарги приєдналися ще кілька країн, зокрема Ірландія. У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.