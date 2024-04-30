Уряд відхилив ідею заборонити дзвінки для полонених росіян

Новини

Альберт Лорес / «Бабель»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою призупинити право російських військовополонених на телефонний звʼязок. Він наголосив, що телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.

Про це йдеться у відповіді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на відповідну петицію на сайті Кабміну.

У петиції просили не давати полоненим росіянам користуватися телефонним звʼязком, допоки росія не надасть українським військовополоненим таку можливість на регулярній основі. Авторка петиції Інна Турова наголошувала, що такі дії з боку уряду України не порушать прав людини чи Женевської конвенції, оскільки остання гарантує лише право на листування.

У відповіді на петицію Шмигаль зазначив, що телефонні розмови виконують важливу інформативну функцію. За допомогою цього росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених.

Крім цього, за словами премʼєр-міністра, це дасть змогу звільнити більше оборонців України, які перебувають у російському полоні.

Шмигаль зазначив, що телефонні розмови надаються згідно з розпорядком дня у час, вільний від роботи, слідчих дій чи участі в судових засіданнях. Адміністрація табору може обмежити тривалість однієї розмови до 15 хвилин. Військовополонені, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, можуть говорити телефоном лише з письмового дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження.

Окрім цього, Шмигаль послався на пункти Женевської конвенції, які передбачають, що військовополоненим дозволено як надсилати, так і одержувати листи й поштові картки. Також премʼєр згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що це також стосується спілкування іншими способами, зокрема телефонних дзвінків, відеодзвінків, записаних повідомлень та електронної пошти.

Він наголосив, що електронна петиція не може містити, зокрема, посягання на права і свободи людини.