Bloomberg: росія перейменувала нафтові танкери, які потрапили під санкції США

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Російська державна компанія «Совкомфлот» перейменувала деякі зі своїх нафтових танкерів після санкцій з боку США.

Про це пише Bloomberg.

«Совкомфлот» потрапив під санкції США у лютому цього року. В санкційний список також увійшли 14 танкерів компанії.

Тепер судна перейменували, деякі отримали назви на честь російських міст, а також змінили свої прапори з габонських на російські. Bloomberg пише, що це дасть росії більшу впевненість у тому, як вона може їх використовувати.

«Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з росією — більш відвертими», — вважають журналісти.

За даними агентства Bloomberg, щонайменше чотири танкери змінили свої назви й перейшли під російський прапор: NS Columbus став Kemerovo (номер ІМО 9312884), NS Bravo — Belgorod (9412359), NS Captain — Kaliningrad (9341067), а NS Creation — Krasnoyarsk.

На додаток до створення тіньового флоту для транспортування своєї нафти, перебуваючи під західними санкціями, росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот «Совкомфлоту». Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатен перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Танкери часто змінюють назви після того, як потрапляють під санкції, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними й незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.