Генпрокурор показав момент ракетного удару по Одесі. Він каже, що ворог планував убити якнайбільше людей

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Прокуратура вважає, що військове керівництво росії свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше цивільних.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав у Facebook момент ракетного удару. На кадрах видно розліт касетних боєприпасів з подальшою детонацією.

Костін зауважив, що «Іскандер» із касетним боєзарядом — це невибіркова зброя, яка несе загрозу в радіусі 1,5 км. Саме в такому радіусі слідчі знаходять металеві фрагменти та уламки ракети. Прокурор назвав удар свідомим і цинічним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права. Розслідування триває.