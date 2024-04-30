Росіяни обстріляли Харків авіабомбами — є загиблий та поранені
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російська авіація вдарила по Харкові керованими авіабомбами — є влучання по цивільній інфраструктурі у Холодногірському та Київському районах міста.
Про це повідомляють голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
«Зафіксовані удари біля паркової зони», — зазначив Терехов.
За попередньою інформацію, внаслідок ударів одна людина загинула, семеро дістали поранення.
Влада попереджає про загрозу повторних пусків та закликає перебувати в укритті до відбою тривоги.