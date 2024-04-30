Очільник МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників «Гарт»

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У День прикордонника, який в Україні відзначають 30 квітня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби під назвою «Гарт».

«Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади «Гвардії наступу» «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах», — заявив міністр.