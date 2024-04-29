ГУР: росія тренує операторів дронів на території Запорізької АЕС
- Автори:
- Ліза Бровко, Олександр Мʼясищев
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
На території Запорізької атомної електростанції проводить тренування російська школа операторів БпЛА «Архангел», яка також виробляє FPV-дрони. Росія робить це там, адже у півторакілометровій зоні довкола ЗАЕС вести вогонь у відповідь Збройним Силам України заборонено.
Про це йдеться у тексті «Бабеля».
Пускові майданчики облаштували біля шостого реактора станції та біля навчально тренувального центру персоналу. Також окупанти використовують територію ставка-охолоджувача ЗАЕС — звідти для атаки Нікопольської громади на Дніпропетровщині дронам треба подолати менше пʼяти кілометрів. Зараз росіяни не підпускають МАГАТЕ до периметра басейна-охолоджувача, хоч раніше дозволяли це.
Школу операторів БпЛА «Архангел» фінансує і курує Головне управління Генштабу ЗС росії. Допомагають у цьому і очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, і «волонтерські» структури росії.
За даними Головного управління розвідки, російські окупанти почали використовувати зону ЗАЕС для навчань і «заліків» FPV-операторів влітку 2023 року.
На початку квітня 2024 року МАГАТЕ заявило, що Запорізьку АЕС щонайменше тричі атакували «невідомі дрони». Російська пропаганда звинуватила Україну (раніше за появу заяви МАГАТЕ). Агентство ж не називало сторону, хто атакував. Через удари пошкодилося обладнання для спостереження і звʼязку, обгоріла верхня частина купола шостого енергоблока — суттєвої шкоди не було.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.