ГУР: росія тренує операторів дронів на території Запорізької АЕС

Новини

ДП «НАЕК «Енергоатом»

На території Запорізької атомної електростанції проводить тренування російська школа операторів БпЛА «Архангел», яка також виробляє FPV-дрони. Росія робить це там, адже у півторакілометровій зоні довкола ЗАЕС вести вогонь у відповідь Збройним Силам України заборонено.

Про це йдеться у тексті «Бабеля».

Пускові майданчики облаштували біля шостого реактора станції та біля навчально тренувального центру персоналу. Також окупанти використовують територію ставка-охолоджувача ЗАЕС — звідти для атаки Нікопольської громади на Дніпропетровщині дронам треба подолати менше пʼяти кілометрів. Зараз росіяни не підпускають МАГАТЕ до периметра басейна-охолоджувача, хоч раніше дозволяли це.

Школу операторів БпЛА «Архангел» фінансує і курує Головне управління Генштабу ЗС росії. Допомагають у цьому і очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, і «волонтерські» структури росії.

За даними Головного управління розвідки, російські окупанти почали використовувати зону ЗАЕС для навчань і «заліків» FPV-операторів влітку 2023 року.

На початку квітня 2024 року МАГАТЕ заявило, що Запорізьку АЕС щонайменше тричі атакували «невідомі дрони». Російська пропаганда звинуватила Україну (раніше за появу заяви МАГАТЕ). Агентство ж не називало сторону, хто атакував. Через удари пошкодилося обладнання для спостереження і звʼязку, обгоріла верхня частина купола шостого енергоблока — суттєвої шкоди не було.