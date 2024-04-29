Вбивство двох українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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dpa
Баварське центральне відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль справу двох вбитих українців у місті Мурнау — у злочині підозрюють громадянина рф. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичний мотив.
Про це пише Der Spiegel, посилаючись на заяву прокуратури Мюнхену.
Попередньо, загиблі — українські військові, що були в Німеччині на реабілітації. Як повідомили правоохоронці, ймовірного нападника — 57-річного росіянина — знайшли того самого вечора, 27 квітня, у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він без опору дозволив себе заарештувати.
Поліція поки що не коментує мотивів ймовірного злочинця. У коментарі Der Spiegel представник поліції заявив, що зараз немає жодних ознак політичного підґрунтя злочину, наприклад, розбіжностей у поглядах на війну росії проти України. Швидше за все, певну роль могло відіграти «особисте походження».
Чоловіки, імовірно, були знайомі. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Геррманн заявив, що є свідки, які раніше бачили вбитих і підозрюваного разом. Розслідування триває.
Що передувало
Увечері 27 квітня на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.
Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії — його заарештували. У МЗС України пізніше заявили, що, за попередніми дані, загиблі українці — це військові, які проходили в Німеччині реабілітацію.
Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких могли служити загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними. МЗС України тримає ситуацію на особливому контролі.