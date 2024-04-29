Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу у Telegram

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Чат-боти Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, а також бот від Мінцифри «єВорог» знову працюють в Telegram.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі попередили, що росіяни можуть створювати псевдоботів та ботів-двійників для поширення дезінформації або збору даних користувачів. Для перевірки чат-ботів просять користуватись dovidka.info/botcheker.

Головний Бот Розвідки — @gur_official_bot;

Бот Мінцфири «єВорог» — @evorog_bot;

СБУ — @stop_russian_war_bot.