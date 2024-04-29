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Україна через воєнний стан тимчасово обмежує виконання Конвенції з прав людини. До Ради Європи подали заяву

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Reuters / «Бабель»

Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. У ній перелік прав та свобод, які можуть бути обмежені.

Відповідний документ опубліковано на сайті Ради Європи. Уточнюється, що заяву подали ще 4 квітня 2024 року.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачені тимчасові конституційні обмеження в період воєнного стану. У заяві сказано, що Україна на час воєнного стану (війни) припинить дотримуватися наступних положень Конвенції:

У документі перелічені конкретні заходи, які можуть запроваджувати під час воєнного стану в порушення Конвенції:

В Україні з 24 лютого 2022 року триває воєнний стан і загальна мобілізація — через військове вторгнення росії.