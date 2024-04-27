Голову Броварської РДА Майбоженка звільнили з посади після ДТП

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Володимира Майбоженка звільнили з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Про це свідчить розпорядження президента України № 46/2024-рп.

«Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим», — написав очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.

Сьогодні, 27 квітня, Володимира Майбоженка помістили під варту на два місяці без альтернативи застави за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

ДТП у Броварах

ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході. Після інциденту керівник Київської ОВА заявив, що Майбоженка звільнять.

Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. Тест на приладі Drager показав, що у водія вміст алкоголю був 2,31 проміле за допустимої норми в 0,2 проміле.

Стаття 62 Конституції України передбачає, що людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, і її не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть у законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.