Politico: Зеленський попереджав спікера Джонсона, скільки часу Україна протримається без допомоги США

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Президент Володимир Зеленський на грудневій зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном дав зрозуміти, що Україна протримається до березня-квітня без американської допомоги, зважаючи на посилення атак з боку рф.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, прогноз від Зеленського значною мірою вплинув на рішення Майка Джонсона піти проти своїх консервативних колег і таки проштовхнути пакет допомоги для України на майже $61 мільярд.

Після розмови в грудні спікер протягом чотирьох місяців роздумував, чи кинути виклик республіканцям, які хочуть його усунути, і забезпечити військову допомогу Україні й іншим союзникам.

Підготовку закону про допомогу та шляхи його втілення поклали на радника Джонсона з національної безпеки Джоша Ходжеса — він був одним із найактивніших прихильників підтримки України. Джош Ходжес навчався у Військово-морському коледжі, він вивчав стиль керівництва путіна.

«Джош — це той, хто виконував більшу частину важкої роботи протягом цього періоду. Це він повільно зібрав усе разом з Міністерством оборони, Національним комітетом з безпеки, головами комітетів та іншими членами», — розповіла людина, знайома з роллю Ходжеса.

До того ж радник мав прямий вплив на Джонсона. Він стверджував, що США мають можливість протистояти новій «вісі зла» — росії, Китаю та Ірану — надаючи підтримку Україні.

Загалом за місяці, коли затягувалося ухвалення нового пакета допомоги для України, Майку Джонсону наводили багато аргументів за і проти. Однак на його кінцеве рішення вплинули дані розвідки й релігія.