Австралія готує новий пакет допомоги для України на $100 мільйонів

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Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги на $100 мільйонів, половину суми з якого спрямують на велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Більше ніж $30 мільйонів підуть на безпілотники в межах Коаліції дронів. Решта суми знадобиться для інших військових потреб.

Разом з цим Австралія передасть українському війську боєприпаси класу «повітря — земля».

Наразі австралійська підтримка України становить понад $655 мільйонів, з яких $540 мільйонів — військова допомога. Зокрема, Україна отримала від Австралії бронемашини Bushmasters, здатні перевозити до десяти пасажирів і захищати їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів.