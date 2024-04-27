Австралія готує новий пакет допомоги для України на $100 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги на $100 мільйонів, половину суми з якого спрямують на велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.
Більше ніж $30 мільйонів підуть на безпілотники в межах Коаліції дронів. Решта суми знадобиться для інших військових потреб.
Разом з цим Австралія передасть українському війську боєприпаси класу «повітря — земля».
Наразі австралійська підтримка України становить понад $655 мільйонів, з яких $540 мільйонів — військова допомога. Зокрема, Україна отримала від Австралії бронемашини Bushmasters, здатні перевозити до десяти пасажирів і захищати їх від наземних мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів.
- У березні Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України. Цю коаліцію створили в лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна — НАТО. Група членів Альянсу має постачити Україні в межах цієї ініціативи мільйон безпілотників.