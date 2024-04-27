Телескоп «Хаббл» поділився архівним фото з імітацією космічного зіткнення галактик
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / Hubble / NASA
Космічний телескоп «Хаббл» поділився архівним зображенням пари галактик NGC 3314, які перетинаються на фото. Насправді ж їх розділяють десятки мільйонів світлових років.
Про це пише NASA.
Випадкове вирівнювання двох галактик у перспективі, як видно із Землі, надає унікального вигляду силуетним спіральним рукавам у ближчій спіральній галактиці.
Відстань між галактиками в десять разів більше за відстань між нашою галактикою Чумацький Шлях і сусідньою Андромедою.
Рух двох галактик демонструє, що обидві рухаються в помітно різних напрямках. Тобто вони не на курсі зіткнення. Викривлена форма NGC 3314A, ймовірно, пов’язана зі зближенням з іншою сусідньою галактикою, можливо, з великою спіральною галактикою NGC 3312, якої не видно на зображенні «Хаббла».