Краснодарський край атакували 66 безпілотників — цілились в НПЗ у Словʼянську-на-Кубані
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російське Міністерство оборони заявило про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, зокрема 66 — над Краснодарським краєм.
Вибухи лунали в кількох районах, зафіксовані влучання і пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ «Словʼянськ ЕКО» біля міста Словʼянськ-на-Кубані. Цей НПЗ переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв каже, що ціллю були нафтопереробні заводи й обʼєкти інфраструктури. За його словами, «серйозних руйнувань немає».
Голова Словʼянського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив, що під удар потрапив завод у Словʼянську-на-Кубані. Він каже, що було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону.