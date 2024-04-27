Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України у трьох областях. Наслідки

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Уночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Під ударом була енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Є пошкодження обладнання. На одному з обʼєктів начальник зміни отримав контузію. Наслідки атак уточнюються.

Радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна зазначила, що росіяни пошкодили чотири ТЕС.

Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного і морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети «Іскандер-К»;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К;

8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Знищити вдалось 21 ціль — на інфографіці видно, яку саме.

У Харкові о 00:30 ракетою С-300 російські війська вдарили по території Третьої психлікарні в Салтівському районі. Пошкоджені вікна, дах, будівлі поруч, котельня і відділення № 14. Травмована 53-річна жінка.

Під час удару в лікарні перебували 60 пацієнтів і 5 працівників, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.