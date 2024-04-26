Вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У ньому можна почути українську озвучку

Новини

Українська студія GSC Game World, розробник S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС показала офіційний трейлер гри «Це не рай».

Трейлер не містить сцен битв з мутантами чи іншими супротивниками, але демонструє красу Зони відчуження. Глядачеві з висоти пташиного польоту показують територію, де розгортатимуться події гри.

В короткому ролику можна побачити центральну площу Прип’яті, школу № 1, кладовище техніки, магазин, піонерський табір, БК «Енергетик», ПЗРВ «Розсоха», оглядове колесо та, звісно ж, ЧАЕС. До того ж цей трейлер вперше дає можливість оцінити українське озвучення гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Цього разу GSC не стали переносити дату виходу, тому реліз усе ще заплановано на 5 вересня цього року для ПК і Xbox Series. З першого дня гра буде доступна в Game Pass. Передзамовлення вже відкриті на сайті розробників, а також у Steam та GOG.