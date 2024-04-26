Естонія передала Україні два патрульні катери

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Міністерство оборони Естонії

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

У Міноборони додали, що це допоможе Україні забезпечити життєво важливі морські маршрути та захистити свої води від російської агресії.

Модель катерів відомство не називає, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland. ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto. Обидва були взяті на озброєння у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені. На озброєнні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керована бойова станція FN Sea deFNder (12,7 мм).

Раніше Естонія надала Україні, серед іншого, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни й гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби звʼязку, польові госпіталі (у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухі пайки.