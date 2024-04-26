У Японії популярний вид на гору Фудзі закриють через надмірний наплив туристів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images
У японському містечку Фудзі-Каваґутіко встановлять барʼєр, щоб закрити популярний вид на гору Фудзі. Усе через те, що іноземні туристи, кількість яких постійно зростає, порушують правила і смітять.
Про це пише The Guardian.
Будівництво 20-метрової загорожі заввишки 2,5 метра розпочнуть вже наступного тижня. Місцева влада пояснює, що популярне місце для фотографій закриють, бо в гонитві за ідеальним кадром туристи смітять і порушують правила дорожнього руху. А інколи навіть вилізають на дах стоматологічної клініки по сусідству, чим непокоять її власників.
Гору Фудзі можна сфотографувати з багатьох місць курортного містечка Фудзі-Каваґутіко. Однак найпопулярніша локація для фото — біля магазина Lawson, адже одразу за ним відкривається красивий вид на вулкан.
Місцеві мешканці скаржаться, що туристи переповнюють вулиці перед магазином, ігнорують зауваження правоохоронців і дорожні знаки, тож будівництво захисного барʼєра — останній захід, щоб зупинити їх. Барʼєр існуватиме, допоки ситуація з туристами не покращиться.
Кількість туристів у Японії почала стрімко зростати після зняття прикордонних обмежень, спричинених пандемією коронавірусу. Але інколи японські міста потерпають від напливу туристів — так у Кіото закрили кілька кварталів, бо іноземці чіплялися до бездоганно вдягнених гейш.
А цього літа з туристів, які користуються найпопулярнішим маршрутом для сходження на гору Фудзі, стягуватимуть по 2 000 єн (близько $13). Причому кількість відвідувачів обмежать, аби запобігти заторам.