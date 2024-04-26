У Японії популярний вид на гору Фудзі закриють через надмірний наплив туристів

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У японському містечку Фудзі-Каваґутіко встановлять барʼєр, щоб закрити популярний вид на гору Фудзі. Усе через те, що іноземні туристи, кількість яких постійно зростає, порушують правила і смітять.

Про це пише The Guardian.

Будівництво 20-метрової загорожі заввишки 2,5 метра розпочнуть вже наступного тижня. Місцева влада пояснює, що популярне місце для фотографій закриють, бо в гонитві за ідеальним кадром туристи смітять і порушують правила дорожнього руху. А інколи навіть вилізають на дах стоматологічної клініки по сусідству, чим непокоять її власників.

Турист позує перед магазином Lawson на фоні гори Фудзі. Саме тут хочуть встановити захисний барʼєр. Getty Images

Гору Фудзі можна сфотографувати з багатьох місць курортного містечка Фудзі-Каваґутіко. Однак найпопулярніша локація для фото — біля магазина Lawson, адже одразу за ним відкривається красивий вид на вулкан.

Місцеві мешканці скаржаться, що туристи переповнюють вулиці перед магазином, ігнорують зауваження правоохоронців і дорожні знаки, тож будівництво захисного барʼєра — останній захід, щоб зупинити їх. Барʼєр існуватиме, допоки ситуація з туристами не покращиться.

Кількість туристів у Японії почала стрімко зростати після зняття прикордонних обмежень, спричинених пандемією коронавірусу. Але інколи японські міста потерпають від напливу туристів — так у Кіото закрили кілька кварталів, бо іноземці чіплялися до бездоганно вдягнених гейш.

А цього літа з туристів, які користуються найпопулярнішим маршрутом для сходження на гору Фудзі, стягуватимуть по 2 000 єн (близько $13). Причому кількість відвідувачів обмежать, аби запобігти заторам.