США ввели санкції проти компаній, які допомагали продавати іранські дрони

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Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на понад десяток організацій, людей і суден, які допомагали таємно продавати іранські безпілотники, підтримували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та війну росії проти України.

Про це пише пресслужба департаменту.

Там називають Sahara Thunder ключовою компанією, яка контролює комерційну діяльність Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану.

А ще компанія відіграє велику роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу Іраном тисяч дронів, багато з яких опинилися в росії.

Управління також наклало санкції на дві компанії та судно, залучені до перевезення іранських товарів для компанії Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Тим часом Велика Британія та Канада запроваджують санкції проти кількох юридичних та фізичних осіб, які причетні до закупівлі Іраном дронів та іншого.