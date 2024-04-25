Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку

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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав у відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

До парламенту надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра. Її розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Руслан Стефанчук / Facebook

23 квітня міністру Миколі Сольському вручили підозру в незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і з конфіскацією майна за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Микола Сольський підтвердив, що йому вручили підозру, і додав, що справа стосується періоду 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.