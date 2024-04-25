У КМДА заявили, що колишню Арку дружби народів зносити не будуть

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Facebook / Свободу «кримським заручникам» - Сенцову і Кольченку

Колишню Арку дружби народів (нині Арка Свободи українського народу) не демонтуватимуть, а простір біля неї отримає нову концепцію. Міська влада каже, що «сенс памʼятки переосмислили».

Про це повідомили у департаменті культури Київської міської державної адміністрації.

Міська влада зазначає, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки не є сьогодні найнагальнішим питанням. У КМДА зауважили, що під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців.

Крім того, міська влада заявляє, що нині Київ на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів. Загалом представники столичної влади разом із фахівцями НАН України, Інституту національної памʼяті та експертами виокремили 297 памʼяток, повʼязаних з історією і культурою росії та СРСР, які рекомендували усунути або перемістити до спеціальних місць зберігання таких обʼєктів. Серед них — 95 памʼятників і понад 200 памʼятних знаків та елементів оздоблення.

Цього тижня директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова заявила, що знесення арки може бути небезпечним, адже частини цієї памʼятки утворюють підпірну стіну, що запобігає зсуву. Тому демонтаж обʼєкта буде важким, дорогим і до того ж небезпечним.

Арку дружби народів у Києві створили до 60-річного ювілею утворення СРСР і урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці жовтневого перевороту 1917 року.

Арка звʼязувала дві скульптурні композиції: робітників — росіянина й українця, які тримали стрічку з орденом «Дружби народів», і стелу з багатофігурною групою, що символізувала Переяславську раду 1654 року.

Фігури росіянина та українця з орденом «Дружби народів» демонтували у квітні 2022 року. Згодом КМДА перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу.

Проте минулого тижня Міністерство культури та інформполітики в односторонньому порядку позбавило арку статусу памʼятки історії — відомство хоче, щоб КМДА провела демонтаж.

Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті також вважає, що Арка належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. На думку фахівців, попри перейменування на Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські конотації.