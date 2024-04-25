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Рада легалізувала домашніх працівників. Що це означає

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Катерина Бандус / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 5695, який має врегулювати роботу домашніх працівників і знизити рівень незадекларованої праці. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Мета законопроєкту – визначити статус домашнього працівника. Статус — це можливість отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» і забезпечує працівникам соціальний захист.

Законопроєкт пропонує, зокрема, визначити, що:

У трудовому договорі можна закріпити платне чи безоплатне надання працівнику житла, заборону роботодавцю самостійно вираховувати із зарплати вартість проживання. Роботодавець повинен попередити про звільнення працівника щонайменше за два тижні. Працівник може звільнитися миттєво, якщо роботодавець посягає на його честь і гідність.