У Білому домі не кажуть, чи достатньо нового траншу з бюджету США для перемоги України. Огляд матеріалів іноземних медіа 24 квітня

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«Бабель»

$61 мільярд допомоги від Сполучених Штатів допоможе Україні «вибратися з ями, в яку вона потрапила за пів року зволікання Конгресу», запевнили Politico джерела в оточенні Джо Байдена ― однак наскільки значний вплив ця допомога справить на ситуацію на фронті, поки невідомо. За словами військових експертів, найбільше це залежить від того, що саме американський президент надасть на ці гроші ― це вагоміше навіть за обсяг підтримки.

Політики-демократи впевнені, що виділеної суми має вистачити до наступних президентських виборів. Чи Байден у разі переобрання проситиме Конгрес про наступні транші ― не факт, оскільки на той момент обидві палати американського парламенту вже, можливо, будуть під контролем республіканців. Утім, якщо ЗСУ покажуть значний прогрес на фронті ― можливі й наступні пакети допомоги. «Чи ми підтримуватимемо Україну й надалі на її шляху до перемоги? Безсумнівно. Поки що ж треба залатати дірки в її обороні», ― повідомило виданню інше джерело.

Головним питанням, у яке впирається підтримка США України ― це те, якого результату Вашингтон прагне досягти у війні. Про беззастережну підтримку Києва аж до повного звільнення всіх окупованих росією територій лідери США наразі не говорять, хоч і залишають за Києвом рішення про кінцеву мету військових дій на цьому етапі протистояння. Імовірніше, погоджуються в Білому домі, новий пакет підтримки лише покращить позиції України на майбутніх переговорах. Принаймні, це чіткий сигнал Москві про готовність Заходу іще довго підтримувати Київ.

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