США оголосили про нову військову допомогу Україні на $1 мільярд
- Автор:
- Оля Березюк
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David B. Gleason / Flickr
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.
Про це пише пресслужба відомства.
Пакет допомоги включає:
- ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
- зенітні ракети Stinger;
- стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси для неї, в тому числі 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
- 105-мм артилерійські снаряди;
- 60-мм мінометні снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);
- високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);
- транспортні засоби логістичної підтримки;
- тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-технічне обладнання;
- протитанкові міни;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
«У найближчі кілька годин ми почнемо відправляти обладнання в Україну: ракети для ППО, артилерію, ракетні системи й бронемашини. Цей пакет — інвестиція не тільки в українську безпеку, а й у безпеку Європи», — сказав на брифінгу президент США Джо Байден.
- Про новий пакет допомоги США оголосили одразу після того, як Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні майже $61 мільярда військової допомоги.