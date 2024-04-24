США оголосили про нову військову допомогу Україні на $1 мільярд

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David B. Gleason / Flickr

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.

Про це пише пресслужба відомства.

Пакет допомоги включає:

ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

зенітні ракети Stinger;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси для неї, в тому числі 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);

транспортні засоби логістичної підтримки;

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-технічне обладнання;

протитанкові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«У найближчі кілька годин ми почнемо відправляти обладнання в Україну: ракети для ППО, артилерію, ракетні системи й бронемашини. Цей пакет — інвестиція не тільки в українську безпеку, а й у безпеку Європи», — сказав на брифінгу президент США Джо Байден.