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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $1 мільярд

Автор:
Оля Березюк
Дата:

David B. Gleason / Flickr

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.

Про це пише пресслужба відомства.

Пакет допомоги включає:

«У найближчі кілька годин ми почнемо відправляти обладнання в Україну: ракети для ППО, артилерію, ракетні системи й бронемашини. Цей пакет — інвестиція не тільки в українську безпеку, а й у безпеку Європи», — сказав на брифінгу президент США Джо Байден.