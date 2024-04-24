Офіс генпрокурора після аудиту закрив 19% справ проти бізнесу
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу. Близько 19% з них було закрито.
Про це повідомив під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.
Загалом аудит виявив 6 471 відкриту справу, які були порушені проти бізнесу, з них 1 218 (19%) було закрито.
Найбільше справ було порушено Нацполіцією — 64% (4 109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) — 27% (1 757), Державним бюро розслідувань (ДБР) — 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) — 4% (261).
Протягом січня — лютого було скасовано 163 арешти. Найбільше у ДБР — майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція — 28% (45 арештів), на третьому СБУ — 10% (17), на четвертому місці БЕБ — 8% (13).
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