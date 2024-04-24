Канада відтермінувала для Airbus санкції щодо російського титану. Проблема у тривалій сертифікації нових постачальників

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Уряд Канади дозволив авіабудівній компанії Airbus, попри санкції, використовувати російський титан під час виробництва.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Airbus обізнана про те, що канадський уряд запровадив санкції щодо ВСМПО, й отримала необхідний дозвіл для того, щоб здійснювати свою діяльність відповідно до застосовних санкцій», — йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, що Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу у своєму пакеті обмежувальних заходів.

У лютому 2024 року Канада запровадила санкції проти російської металургійної компанії «ВСМПО-Авісма». Торік у вересні компанія також потрапила під експортний контроль Міністерства торгівлі США.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, Airbus повідомила про намір відмовитися від постачання титану з росії протягом кількох місяців. Компанія розширила закупівлі у США та Японії. При цьому сертифікація нових постачальників через аерокосмічні стандарти може тривати роки, зазначали в Airbus.