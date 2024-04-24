Картину Густава Клімта, яку вважали втраченою сотню років, виставлять на аукціон

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Картину австрійського художника Густава Клімта «Портрет фройляйн Лізер» (Portrait of Fräulein Lieser), яку вважали втраченою сотню років, виставлять на аукціон у Відні. Попередньо портрет оцінюють у $53 мільйони, однак купити його можуть за значно більшу ціну.

Про це повідомили аукціонний дім Im Kinsky та ВВС.

Картина належала єврейській родині в Австрії, на публіці її бачили востаннє в 1925 році. Що було з нею далі та як портрет «пережив» Другу світову війну — невідомо, однак з 1960-х років картиною володіла сімʼя нинішніх власників. Їхні імена не розголошують.

«Портрет фройляйн Лізер» Густава Клімта. Im Kinsky

На портреті зображена, найімовірніше, дочка промислового магната Адольфа Лізера Маргарет Констанс або ж інша його дочка. Однак аукціонний дім Im Kinsky припускає, що на картині також може бути зображена одна з двох дочок Юстуса Лізера та його дружини Генрієтти. Сімʼя Лізер належала до заможного вищого класу віденського суспільства, серед якого Клімт знаходив своїх покровителів і клієнтів.

Портрет зʼявиться на аукціоні від імені власників і правонаступників родини Лізер. Так роблять, бо існують Вашингтонські принципи міжнародної угоди про повернення викраденого нацистами мистецтва нащадкам народу (спадкоємцям родини), у яких його забрали.