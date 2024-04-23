У колаборанта Балицького та його рідні конфіскували кілька квартир, 5 літаків та туристичне судно
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи родини очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його рідні.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
У родичів Балицького конфіскували частки у статутному капіталі 9 підприємств, зокрема: ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», ТОВ «Лігіон», ТОВ «ТелерадіоКомпанія МТВ-Плюс», ТОВ «Аквабіом», ТОВ «Автогідроагрегат», ПП «Бріз», ТОВ «БАСТІОН М-70», АТ «САЛЮТ» та ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА». Як пише Центр протидії корупції, загальний розмір статутних фондів цих підприємств перевершує 120 мільйонів гривень.
Також серед конфіскованого:
- кілька квартир, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь;
- чотири легкових авто;
- саморобне туристичне судно;
- гроші, розміщені на банківських рахунках;
- 4 літаки Cessna 172RG та один літак Model 76, Duchess.
Водночас суд відмовив у конфіскації 10% частки у статутному капіталі ТОВ «БАСТІОН М-70», якою, за версією Мінʼюсту, опосередковано володіє батько Балицького.
- Євген Балицький — колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок». На початку повномасштабного вторгнення рф він одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його «губернатором» на захопленій частині Запорізької області.
- Балицький займався організацією «референдуму» щодо «приєднання» Запорізької області до росії. Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», у яких фальсифікували результати голосування. Після цього Балицький звернувся до путіна з проханням визнати регіон як новий субʼєкт російської федерації. 30 вересня 2022 року у Кремлі він підписав «договір про входження» Запорізької області до складу росії.
- У червні 2023 року Балицького в Україні засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.