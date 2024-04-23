У колаборанта Балицького та його рідні конфіскували кілька квартир, 5 літаків та туристичне судно

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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи родини очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його рідні.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

У родичів Балицького конфіскували частки у статутному капіталі 9 підприємств, зокрема: ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», ТОВ «Лігіон», ТОВ «ТелерадіоКомпанія МТВ-Плюс», ТОВ «Аквабіом», ТОВ «Автогідроагрегат», ПП «Бріз», ТОВ «БАСТІОН М-70», АТ «САЛЮТ» та ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА». Як пише Центр протидії корупції, загальний розмір статутних фондів цих підприємств перевершує 120 мільйонів гривень.

Також серед конфіскованого:

кілька квартир, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь;

чотири легкових авто;

саморобне туристичне судно;

гроші, розміщені на банківських рахунках;

4 літаки Cessna 172RG та один літак Model 76, Duchess.

Водночас суд відмовив у конфіскації 10% частки у статутному капіталі ТОВ «БАСТІОН М-70», якою, за версією Мінʼюсту, опосередковано володіє батько Балицького.