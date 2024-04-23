ЗМІ: США готують для України пакет на $1 мільярд. Більша частина допомоги вже на складах у Німеччині та Польщі
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
США готують пакет військової допомоги для України на суму $1 мільярд, повідомили 23 квітня Reuters два американських чиновники.
За даними агентства, пакет допомоги включає транспорт, засоби ППО Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові ракети для TOW і Javelin та інше озброєння.
Джерела Politico днем раніше зазначали, що в пакет увійдуть бойові машини піхоти Bradley, бронеавтомобілі Humvee (вони ж HMMWV) і бронетранспортери M113 і ракети. Також він включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.
Співрозмовник каналу CNN зазначає, що більша частина очікуваного пакета вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі. Це скоротить час, необхідний для доставки озброєння в Україну.
Джерело також уточнило, що першими в Україну доставлять артилерійські снаряди.
- 20 квітня Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 мільярд до кінця вересня 2025 року. Законопроєкт передбачає $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання, ще $13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще $23,2 мільярда — на поповнення американських збройових запасів.