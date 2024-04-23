Уряд звільнив заступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міноборони України
Кабінет міністрів звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Половенко пробув на посаді менш як пів року — його призначили на початку грудня 2023 року.
Його завданням у команді міністра визначили питання тилового забезпечення.
На посаді він мав розробляти та запроваджувати нові стандарти у системі продовольчого забезпечення, удосконалювати систему речового забезпечення, а також відповідати за вчасне та повне тилове забезпечення воїнів на фронті.
- З 2019 року Віталій Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Також він брав участь у бойових діях і має звання кандидата військових наук.