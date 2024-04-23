КМДА: Знесення колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним

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У департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявили, що знесення колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним для міста.

Про це директорка департаменту Марина Соловйова розповіла «Суспільному».

У 2022 році КМДА перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Департамент підготував облікову документацію і передав у Міністерство культури та інформаційної політики.

Проте минулого тижня Міністерство в односторонньому порядку позбавило арку статусу памʼятки історії — тепер відомство хоче, щоб КМДА провела демонтаж.

Утім, за словами Соловйової, КМДА та її департамент не погоджуються з таким рішенням.

«Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність», — зазначила вона.

Крім того, за її словами, знесення арки може бути небезпечним, адже частини цієї памʼятки утворюють підпірну стіну, що запобігає зсуву. Тому демонтаж обʼєкта буде важким, дорогим і до того ж небезпечним.

Вона зазначила, що попри перейменування арку продовжують називати «Аркою дружби народів» лише за звичкою.

«Спочатку вулиця Артема була Артема, потім перейменували в Січових стрільців. І сьогодні вже всі забули, яка була назва, і всі звуть її Січових стрільців», — каже Соловйова.

Арку дружби народів у Києві створили до 60-річного ювілею утворення СРСР і урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці жовтневого перевороту 1917 року.

Арка звʼязувала дві скульптурні композиції: робітників — росіянина й українця, які тримали стрічку з орденом «Дружби народів», і стелу з багатофігурною групою, що символізувала Переяславську раду 1654 року.

Фігури росіянина та українця з орденом «Дружби народів» демонтували у квітні 2022 року.

Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті вважає, що Арка належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування на Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські конотації.