Голова МЗС прокоментував інформацію про зупинку надання консульських послуг чоловікам за кордоном

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобовʼязаним чоловікам за кордоном можуть призупинити надання консульських послуг:

«Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — написав голова МЗС.

За його словами, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку відповідно до набуття чинності закону.

Напередодні видання «Дзеркало тижня» оприлюднило інформацію, що МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити всі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання розʼяснень положень закону щодо посилення мобілізації. Про це нібито йдеться в листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Закон про мобілізацію

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію № 10449. Він набуде чинності 18 травня.

Норми закону передбачають, що після набуття ним чинності всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Зробити це можна через центри надання адміністративних послуг, ТЦК або онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Українці, які за кордоном не оновили свої дані, зможуть отримати консульські послуги тільки з одночасним оновленням персональних даних (про депортацію не ідеться).