За ніч ППО знищила 15 із 16 Shahed. Також росіяни запускали балістику

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У ніч на 23 квітня українські сили ППО знищили 15 із 16 ударних дронів Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській таЧеркаській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Також російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» — їх збити не вдалося.

В Одесі пошкодило житлові будинки. У місті постраждали 9 людей, з них четверо — діти.

У Миколаївській області уламки збитого дрона пошкодили торгову інфраструктуру: сталося займання торгового павільйону, яке вдалося оперативно загасити. У межах Київщини ППО знищила всі дрони, якими ворог намагався атакувати область. Ані руйнувань, ані даних про постраждалих у столиці не фіксували.