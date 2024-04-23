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Велика Британія анонсувала свій найбільший пакет військової допомоги Україні на $617 мільйонів

Автор:
Олександра Опанасенко
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Велика Британія анонсувала свій найбільший пакет військової допомоги Україні на понад $617 мільйонів (£500 мільйонів). Кошти забезпечать поставки боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, дронів та інженерної підтримки.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Британія також надішле Україні військове обладнання. Ідеться про:

Очікують, що премʼєр-міністр країни Ріші Сунак оголосить про цей пакет допомоги під час візиту до Польщі 23 квітня. Там він зустрінеться з польським премʼєром Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин.

Також лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім британський премʼєр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцом.