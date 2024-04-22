Politico: США готують більший, ніж зазвичай, пакет допомоги Україні. Туди увійдуть Bradley, БМП M113 та артилерія

Новини

Reuters

Сполучені Штати готують більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги Україні. Окрім артилерійських систем і засобів протиповітряної оборони він міститиме також бронетехніку.

Про це з посиланням на джерела пише Politico.

У Пентагоні все ще допрацьовують деталі пакета, але хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент США Джо Байден підпише законопроєкт про військову допомогу Україні.

Джерела видання кажуть, що пакет буде значно більшим, ніж був останній у розмірі $300 мільйонів. За їхніми словами, туди увійдуть бойові машини піхоти Bradley, бронеавтомобілі Humvee (вони ж HMMWV) і бронетранспортери M113, а також ракети.

Адміністрація США готує «великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою», сказав американський чиновник, додавши, що пакет також включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський окремо повідомив, що ракети ATACMS від США будуть. Про це він домовився з Байденом.

«А сьогоднішній результат — у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!» — сказав він.