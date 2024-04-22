ОСУВ «Хортиця»: Часів Яр штурмують 20—25 тисяч військових рф

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Приблизно 20—25 тисяч військовослужбовців рф намагаються штурмувати Часів Яр Донецької області та його околиці.

Про це речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин розповів в ефірі «Суспільне. Студія».

За його словами, ситуація навколо міста складна, проте воно повністю контролюється українськими військами.

«На відтинку приблизно навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники із 217 парашутно-десантного полку 98 парашутно-повітряно-десантної дивізії росії. Це десь приблизно 20—25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього», — заявив речник ОСУВ «Хортиця».

Волошин зазначив, що на цьому напрямку лише за минулу добу було зафіксовано 32 мінометних і артилерійських обстріли. Це вдвічі менше, ніж попередньої доби.

«Противник заводить штурмові групи планово для проведення майбутніх штурмів. Вони проводять час від часу штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони не закріплюються, а поштурмували й повернулись назад», — пояснив він.

Речник пояснив, що так росіяни проводять розвідку і вираховують слабкі місця Сил оборони, щоб завдати удару.