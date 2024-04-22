Керівником пресцентру Сил оборони півдня призначили Плетенчука

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З 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня став капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. До цього він був речником Військово-морських сил ЗСУ.

Про це він повідомив Укрінформу.

«Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України», — сказав Плетенчук.

Раніше понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

За заявою медійників, вона перешкоджала їм у роботі, зокрема у висвітленні воєнних злочинів. 19 квітня Гуменюк звільнили з посади.