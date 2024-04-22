Єгипет повернув фрагмент статуї фараона Рамзеса II віком 3 400 років. Її викрали понад 30 років тому

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Федеральне міністерство культури Швейцарії

Єгипет повернув фрагмент статуї віком 3 400 років із зображенням голови фараона Рамзеса II. Її викрали й вивезли з країни понад три десятиліття тому.

Про це пише Reuters.

Зараз статуя зберігається в Єгипетському музеї в Каїрі, але її поки що не виставили для огляду. Її треба відреставрувати.

Федеральне міністерство культури Швейцарії

Цей фрагмент спочатку був частиною великої скульптури, що зображала фараона поруч з різними божествами Стародавнього Єгипту. Його незаконно вивезли з храмового комплексу Рамзеса II у священному місті Абідосі більш як 30 років тому. Точна дата крадіжки невідома, але очільник Єгипетського департаменту репатріації старожитностей Шаабан Абдель Гавад каже, що статую могли викрасти наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років.

Єгипетська влада помітила артефакт, коли його виставили на продаж на виставці в Лондоні у 2013 році. Згодом викрадений фрагмент перевезли до Швейцарії через кілька інших країн, перш ніж його відстежили і повернули під час розслідування, проведеного в Женеві.

Єгипет співпрацював зі швейцарською владою, щоб повернути статую. Минулого року Швейцарія передала артефакт єгипетському посольству в Берні, але лише зараз статуя повернулася в Єгипет.