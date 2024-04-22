Двом військовим, причетним до нападу на поліцейських, оголосили підозри в замаху на життя поліціянтів і в дезертирстві

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Двом військовослужбовцям, яких підозрюють у нападі на двох поліціянтів на Вінниччині, оголосили підозри у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві зі зброєю.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Підозрювані — двоє військових, батько й син, віком 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. За даними Держбюро розслідувань, вони самовільно покинули військову частину в Одеській області й викрали табельний пістолет, закріплений за одним з них.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події. Пізніше правоохоронці знайшли на Вінниччині їхню машину та боєприпаси.

Згодом підозрюваних затримали в селі Липецьке Подільського району Одещини — у Нацполіції кажуть, що вони планувати виїхати за кордон. Правоохоронці також знайшли зброю — імовірно, знаряддя вбивства та поранення поліцейських.

Зараз підозрюваним обирають запобіжний захід.