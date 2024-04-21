ВМС ЗСУ: Сили оборони уразили російський військовий корабель «Коммуна»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українські військові 21 квітня уразили російський військовий корабель «Коммуна». Характер пошкоджень уточнюють, але зараз корабель не може виконувати свої завдання.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Про серію вибухів у Севастополі повідомляли зранку. Окупаційний «губернатор» міста Михайло Развожаєв повідомив про атаку на військовий корабель, але запевнив, що її відбили. Уламки протикорабельної ракети впали на судно — відбулося загорання. яке нібито швидко засили.
Місцеві ж Telegram-канали повідомили про вибухи в бухті та опублікували відео, на якому видно палаючий корабель. Голос чоловіка на відео каже, що в судно поцілила ракета.
OSINT-спільнота вважає, що атакували саме рятувальний військовий корабель «Коммуна». Його ураження підтвердив і речник ВМС ЗСУ Плетенчук.
- «Коммуна» — це російський корабель, призначений для пошуку і порятунку підводних човнів. Він виконує роль носія підводних апаратів. Це найстаріший у ВМФ росії корабель, і, можливо, найстаріший у світі, що фактично виконує бойові завдання. «Коммуну» спустили на воду в 1913 році — до Першої світової війни. До 1922 року корабель носив імʼя «Волхов».