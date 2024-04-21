Російські військові вдарили балістикою по Одещині, є постраждалий

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Російські військові вдарили балістикою по Одещині. Цілили знову по транспортно-логістичному обʼєкту припортової інфраструктури.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, інформує голова ОВА Олег Кіпер.

Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному з них впала стеля. На приватному подвір’ї зайнялося сіно.

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 13:14 до 13:53. Про вибух повідомили о 13:17.