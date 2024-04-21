Кабмін напрацьовує додаткові обмеження для людей, які не оновлять військово-облікові дані
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кабінет міністрів напрацьовує нові зміни до своїх постанов, які передбачають надання окремих адміністративних послуг лише за умови наявності військово-облікового документа.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр юстиції Денис Малюська.
«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов’язків... зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанови Кабміну, що встановлять як умову надання окремих адміністративних послуг наявність військово-облікового документа», — зазначив він.
За словами міністра, держава намагатиметься зробити так, щоб закон був однаковим для всіх, і щоб усі його виконували.
«І щоб ті, хто добровільно і активно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хотів. Правила однакові для всіх, і ми забезпечимо їхнє виконання», — заявив Малюська.
Міністр сказав, що структура ТЦК і взагалі ЗСУ вже давно готується, щоб впоратися з великим потоком військовозобов’язаних.
«Як член уряду можу сказати, що особиста увага прем’єр-міністра на цьому зосереджена вже впродовж багатьох місяців, і він неодноразово давав доручення Міноборони забезпечити роботу ТЦК 24/7, що, як я розумію, виконується. Тому в мене немає сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином», — додав він.
- Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Згідно із законом всі, хто підлягають мобілізації, мають носити військово-облікові документи й надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Певні категорії отримують право на відтермінування, зокрема, здобувачі другої вищої освіти.