У суді над Трампом щодо виплат порноакторці Стормі Деніелс обрали присяжних

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У суді округу Мангеттен міста Нью-Йорк 19 квітня завершили відбір усіх присяжних для першого кримінального процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом. Він стосується виплат порнозірці Стормі Деніелс.

Про це пише The Hill.

Після того як суддя, адвокати Трампа і прокурори Мангеттена перевірили майже 200 кандидатів, було обрано 12 основних присяжних і шість запасних.

Відбір присяжних тривав чотири дні, і цей процес дещо ускладнювався через глибокі звʼязки Трампа з Нью-Йорком і висвітлення процесу в ЗМІ.

Завершення відбору присяжних означає, що вступні промови обвинувачення та захисту можуть розпочатися вже вранці в понеділок, 22 квітня, а незабаром після цього заслуховуватимуть свідків. Першим слово нададуть прокурорам.

Про яку справу йдеться

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа, розгляд якої мав розпочатися 25 березня, стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Якщо Трампа визнають винним, він зможе подати апеляцію, і йому не заборонять брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом на виборах 5 листопада 2024 року. Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає та називає їх політичними.