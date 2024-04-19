Україна відкрила друге посольство в Африці за тиждень. Цього разу в Руанді

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У столиці Руанди, місті Кігалі, Україна 18 квітня офіційно відкрила своє посольство.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх на церемонії відкриття посольства розповів про протидію збройній агресії росії та російським атакам на енергетику і промисловість.

Він також обговорив з міністром закордонних справ Руанди Вінсентом Бірутою перспективи розвитку двостороннього співробітництва і взаємодію в рамках міжнародних організацій.

Субх передав Біруті запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру. Бірута заявив, що руандійська сторона розглядає можливість участі у саміті.