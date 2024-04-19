Україна відкрила друге посольство в Африці за тиждень. Цього разу в Руанді
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У столиці Руанди, місті Кігалі, Україна 18 квітня офіційно відкрила своє посольство.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх на церемонії відкриття посольства розповів про протидію збройній агресії росії та російським атакам на енергетику і промисловість.
Він також обговорив з міністром закордонних справ Руанди Вінсентом Бірутою перспективи розвитку двостороннього співробітництва і взаємодію в рамках міжнародних організацій.
Субх передав Біруті запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру. Бірута заявив, що руандійська сторона розглядає можливість участі у саміті.
- Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна вирішила укріпити відносини з країнами Африки. З жовтня 2022 року голова МЗС Дмитро Кулеба провів уже три турне африканськими країнами.
- Стратегія України полягає в тому, щоб «звільнити Африку від російського впливу», казав Кулеба в серпні 2023 року.
- Наприкінці 2023 року стало відомо, що Україна планує відкрити ще десять посольств в Африці. 11 квітня Україна відкрила посольство в Кот-дʼІвуарі, а 16 квітня — у Ботсвані.