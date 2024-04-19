У НАТО погодилися надати Україні більше військової допомоги, зокрема систем ППО
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- Олександра Амру
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Reuters / «Бабель»
Країни НАТО домовилися надати Україні більше військової допомоги, зокрема систем і засобів ППО.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресбрифінгу за підсумками віртуальної зустрічі Ради Україна — НАТО.
За його словами, міністри оборони НАТО «погодилися посилити й надати додаткову військову підтримку, зокрема більше засобів протиповітряної оборони».
Він заявив, що деякі країни Альянсу взяли на себе певні зобовʼязання, про які незабаром мають оголосити офіційно.
«Крім [систем протиповітряної оборони] Patriot, є й інша зброя, яку союзники можуть надати, зокрема SAMP/T. Ті, хто не може передати системи, пообіцяли надати Україні фінансову підтримку для їх закупівлі», — сказав Столтенберг.
Він також зазначив, що під час зустрічі обговорювали надання Україні артилерійських снарядів, далекобійної зброї та авіації.
- Сьогодні також відбулася зустріч «Великої сімки». Міністри закордонних справ країн G7 заявили про наміри посилити українську ППО.