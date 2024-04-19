Словаки, попри позицію свого уряду, зібрали на снаряди для України майже €2 мільйони

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Громадяни Словаччини всупереч позиції свого уряду вирішили приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України — вони самотужки зібрали майже €2 мільйони. Про це повідомляє BBC.

Один з організаторів збору коштів на снаряди — 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост, наголосив, що російське військо треба вигнати з України, і лише тоді можна буде говорити про мир — на умовах України.

Загалом до ініціативи долучилися понад 20 країн — уряд Словаччини не брав участі в кампанії, заявивши, що конфлікт «не має військового вирішення», а відправка зброї «лише продовжить війну».

«Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягуз і перебуває на правильному боці історії. Допоможімо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд», — наводить Sky News слова організаторів акції.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, щодо неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.