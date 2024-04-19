Tesla відкликає майже 4 тисячі автомобілів Cybertruck через несправність

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Tesla

Американська компанія Tesla відкликає 3 878 автомобілів Cybertruck для заміни накладки на педаль газу.

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

У заяві відомства йдеться, що в автомобілях мають замінити накладку на педаль газу, бо та могла зміститися і призвести до того, що педаль буде затиснута обшивкою салону.

«Затиснута педаль газу може призвести до мимовільного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії», — наголосили в NHTSA.

Сервісна служба Tesla відремонтує або замінить педаль у відкликаних авто, а власників транспортних засобів повідомлять про це в червні.