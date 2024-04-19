Заяви від МЗС щодо українців за кордоном тепер озвучуватиме ШІ-аватар Вікторія

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Reuters

З 19 квітня всі офіційні заяви МЗС, які стосуються українців за кордоном, озвучуватиме продукт штучного інтелекту — аватар Вікторія. ШІ розмовлятиме англійською та українською.

Про це пише Forbes з посиланням на джерело в МЗС.

Співрозмовник зазначив, що під час резонансних подій (наприклад, захоплення українських моряків піратами чи ДТП за кордоном з українськими громадянами) МЗС отримує десятки запитів на включення протягом години.

Раніше такі події коментував консульський речник, згодом ці обов’язки перейшли до речника МЗС з усіх питань. Використання ШІ може розвантажити живого речника, який натомість буде й надалі спілкуватися зі ЗМІ у форматі інтерв’ю.

На відео з Вікторією додаватимуть спеціальний QR-код, який спрямовуватиме людей на офіційну сторінку МЗС із заявою. Це необхідно, щоб уникнути поширення фейків.

Розробкою аватара близько місяця займалася громадська спілка Nazovni Tech у співпраці з ГО The Game Changers. За оцінками співзасновника GovTech-компанії Strimco Романа Ланського, така робота могла обійтись у $5—10 тисяч. У МЗС наголосили, що за розробку платили спонсори, а не держава.

Аватара зробили на основі реальної людини, яку відзняли під час начитки текстів. Зйомки тривали кілька тижнів, а модель для ШІ-аватара працювала безкоштовно, на добровільних засадах.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що з лютого 2024-го відомство використовує нейронні мережі для озвучування офіційних звернень на сторінках відомства в соцмережі Х французькою, іспанською, португальською й арабською.

Також міністерство почало розробку ШІ-тренажера. У модель планують завантажити останні заяви іноземних представників, щоб тренувати молодих українських дипломатів і готувати до переговорів уже досвідчених, каже співрозмовник Forbes у МЗС.

Штучному інтелекту міністерство також планує делегувати підготовку довідок про відносини з країною, де відкривається посольство.