Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкрив завод в Україні. Його дронами Vector користуються ЗСУ

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Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкрив виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 безпілотних комплексів на рік.

Про це повідомляється на сайті виробника.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Там вироблятимуть як самі дрони, так і запчастини й комплектуючі. Quantum-Systems інвестує в нове виробництво до €6 мільйонів протягом наступних двох років.